A Fazenda: Daniela faz uma lista de exigência a Lukenia e ela tem de aceitar

Há 22 min

Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) impõe alguns parâmetros a Lukenia (Rita Cruz), agora que metade da fazenda é sua, dizendo querer que Ary (Isaac Alfaiate) seja reintegrado como capataz, que seja contratada uma nova professora, que venha alguém para o lugar de Weza (Cláudia Semedo), e finalizando que Nadir (Sharam Diniz) volte para o posto médico. Lukenia e Zuri (Madalena Aragão) ficam aflitas que Nadir descubra a verdade sobre a falsa gravidez.