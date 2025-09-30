Em «A Fazenda», Daniela (Soraia Tavares) justifica-se a Talu (Evandro Gomes) que Lukenia (Rita Cruz) lhe deu metade da fazenda a troco de ela fazer queixa por assédio de Miguel (Diogo Infante). Talu diz que um dia Lukenia terá de devolver tudo que roubou a Gaspar (Nuno Lopes), fazenda incluída, quando conseguir encontrar a pen com o vídeo de Eva (Margarida Corceiro), deixando Daniela tensa. Zuri (Madalena Aragão) ouve tudo à porta.
A Fazenda: Daniela revela a Talu o acordo que fez com Lukenia?
Há 1h e 58min