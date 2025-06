A Fazenda: De ir às lágrimas! Talu parte o coração a Eva

Há 1h e 46min

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) diz a Eva (Margarida Corceiro) ter uma relação com Zuri (Madalena Aragão), não resistindo ao impulso de criticá-la por o ter deixado pendurado no altar, salientando querer ter ao seu lado alguém em quem possa confiar. Eva segue para o interior à beira do choro. Eva chora desolada a dizer a Joel que Talu foi muito duro com ela. Joel diz-lhe para pensar que um dia Duarte (Cláudio de Castro) irá aparecer e eles poderão esclarecer tudo, mas Eva corta a dizer ter de seguir com a sua vida tal como Talu fez. Eva confirma a Joel que Gustavo mordeu o isco de acreditar que Mafalda acordou.