A Fazenda: Depois da traição, Mafalda confessa vingança a Eduardo
Ontem às 22:35
Episódio 189.
Mais Vistos
01:02
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado
Big Brother
Há 1h e 48min
1
A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível
Dois às 10
Ontem às 11:53
2
Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos
Dois às 10
Ontem às 10:03
3
Experimente adicionar vinagre ao cozinhar o arroz. Nós já não o preparamos de outra forma
Dois às 10
18 ago, 18:30
4
01:53
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Big Brother
Há 2h e 51min
5
Esta praia fluvial com parque aquático é o destino ideal para quem procura diversão no meio da natureza
V+ TVI
19 ago, 17:27
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Vem aí «A Fazenda»: Eva revela a Júlia episódio traumático com Duarte há sete anos
Novelas
Hoje às 00:00
Grávida, Claudia Nayara mostra a barriga, mas nem tudo são boas notícias
Big Brother
Ontem às 19:33
Big Brother Verão: Inês Morais dá 'bronca' a Afonso Leitão por alimentar relação sem futuro com Catarina Miranda
Big Brother
Ontem às 18:29
Cristina Ferreira faz revelação inédita sobre o parto do filho. E vai surpreender
Big Brother
Ontem às 17:17
Participe na votação gratuita e decida o próximo desafio de um concorrente do Big Brother Verão
Big Brother
19 ago, 19:14
Vem aí «A Protegida»: Jorge tenta aproximar-se da neta, mas Mariana não perdoa e reage
Novelas
Hoje às 00:00
TVI PLAYER
«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios
Big Brother
Ontem às 22:46
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Big Brother
Há 2h e 51min
Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda
Big Brother
Há 1h e 37min
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
Big Brother
Há 1h e 45min
Intruso muito especial! Manuel Melo regressa à casa e concorrentes desfazem-se em lágrimas
Big Brother
Há 1h e 48min
A Protegida: JD confronta Mariana. Será que a distância da filha foi para o magoar?
A Protegida
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Joana Pinto entrou no Secret Story à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais
Dois às 10
Há 17 min
A participação no Secret Story deixou três «amarguras» em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 21 min
Diogo Luís participou no Secret Story para conhecer o pai. Saiba como se mantém a relação dos dois
Dois às 10
Há 23 min
Isabela Cardinali apaixonou-se no «Secret Story» e chegou a estar casada, mas apenas por uma semana
Dois às 10
Há 39 min
Isabela Cardinali acredita ter mudado estigma contra o circo com a sua participação no «Secret Story»
Dois às 10
Há 40 min
Isabela Cardinali em choque com o seu vídeo de apresentação para o «Secret Story 7»
Dois às 10
Há 51 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10