A Fazenda: Depois de ter dado a vida por Talu, Eva é abandonada
Ontem às 22:25
Episódio 207.
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: "não é bonito, não é elegante"
V+ TVI
Ontem às 17:07
V+ TVI
Ontem às 17:07
1
Rosto da mãe de Catarina Miranda é mostrado pela primeira vez. E todos repararam nisto
Dois às 10
Há 2h e 39min
Dois às 10
Há 2h e 39min
2
04:19
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Dois às 10
Hoje às 11:17
Dois às 10
Hoje às 11:17
3
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Hoje às 11:15
Secret Story
Hoje às 11:15
4
Afonso Leitão na terra de Catarina Miranda: As imagens do encontro de família que estão a dar que falar
Secret Story
Ontem às 15:59
Secret Story
Ontem às 15:59
5
Avó de Catarina Miranda mostra o rosto da mãe da concorrente do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Há 2h e 51min
Dois às 10
Há 2h e 51min
6
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»
Dois às 10
Hoje às 11:29
Dois às 10
Hoje às 11:29
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Hoje às 11:15
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 3h e 59min
Novelas
Há 3h e 59min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
Novelas
Hoje às 09:42
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Hoje às 09:39
Secret Story
Hoje às 09:39
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»
Secret Story
Hoje às 09:55
Secret Story
Hoje às 09:55
TVI PLAYER
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Hoje às 11:24
Dois às 10
Hoje às 11:24
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 24min
Dois às 10
Há 3h e 24min
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 2h e 36min
Dois às 10
Há 2h e 36min
Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 3h e 27min
Dois às 10
Há 3h e 27min
A Protegida: JD fica em maus lençóis por não contar a verdade
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida
Ontem às 23:30
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 2h e 36min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 24min
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 3h e 27min
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
Dois às 10
Há 3h e 28min
Dois às 10
Há 3h e 28min
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
Dois às 10
Há 3h e 30min
Dois às 10
Há 3h e 30min
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
Dois às 10
Há 3h e 34min
Dois às 10
Há 3h e 34min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Hoje às 09:00
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Hoje às 09:25
Novelas
Hoje às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Hoje às 10:51
Novelas
Hoje às 10:51
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Hoje às 09:42
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 3h e 59min
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Hoje às 10:02
Novelas
Hoje às 10:02