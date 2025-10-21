Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações

Há 56 min
Em «A Fazenda», Duarte (Cláudio De Castro) está prestes a ter alta. Júlia (Kelly Bailey) vai ter com ele a perguntar-lhe se valeu a pena estragar a sua vida, ficando em choque por Duarte (Cláudio de Castro) se limitar a dizer que a culpa foi dela por nunca o ter confrontado por a ter violado. Júlia despede-se dele a dizer que o futuro lhe reserva ficar preso e sozinho a meter drogas. Duarte olha-a furioso. Duarte é levado para o carro da polícia a culpar rancoroso Alba e Miro por tudo o que lhe aconteceu. Alba e Miro (Pedro Hossi) choram pesarosos.

01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

Secret Story
Há 3h e 11min
6
Há 3h e 10min

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Há 1h e 33min

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 2h e 29min

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Secret Story
Há 3h e 27min

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Secret Story
Ontem às 16:06

Mal saiu do «Secret Story», Joana assistiu a um momento que nunca pensou ver: «Não estava nada à espera»

Dois às 10
Ontem às 13:59

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

Secret Story
Há 1h e 14min

Há 3h e 11min

Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025

Secret Story
19 out, 21:30

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

Secret Story
Há 2h e 54min

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

Secret Story
Há 3h e 0min

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

Secret Story
Há 2h e 48min
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Há 30 min

A Fazenda: Joel torna-se diretor da empresa e namorado de Nadir

A Fazenda
Há 36 min

A Fazenda: Júlia reata o casamento com Ary e vão adotar Lili

A Fazenda
Há 40 min

Há 56 min

A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico 

A Fazenda
Há 1h e 0min

A Fazenda: Mafalda e Eduardo fazem as pazes

A Fazenda
Há 1h e 23min
Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 2h e 29min

Há 1h e 33min

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Novelas
Ontem às 15:17

«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

Novelas
Ontem às 17:03

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Há 2h e 18min

Há 30 min