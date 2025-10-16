Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Fazenda: Entre lágrimas, Talu e Eva beijam-se

Há 26 min
A Fazenda: Entre lágrimas, Talu e Eva beijam-se - TVI

Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) diz a Eva (Margarida Corceiro) que infelizmente Lukenia (Rita Cruz) lhe mentiu e não conseguiu reaver o vídeo que prova a sua inocência. Talu assente a Eva ir contar a verdade a Zuri (Madalena Aragão) de somente ter casado com ela forçado por Lukenia. Talu diz a Eva que, no entanto, ela está livre de todas as acusações por Ivandro ter confissões gravadas de Lukenia de ela a ter tramado com Duarte (Cláudio Castro). Talu e Eva não resistem mais ao que sentem e beijam-se apaixonados.

