A Fazenda: Eva acorda e tem algo bombástico para dizer
Ontem às 22:15
Episódio 182.
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Ontem às 22:03
1
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Big Brother
Ontem às 21:59
2
01:34
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Big Brother
Ontem às 23:03
3
Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas
Dois às 10
10 ago, 10:36
4
03:20
Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»
Big Brother
Ontem às 23:32
5
Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta
Big Brother
Ontem às 23:14
6
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto
V+ TVI
Ontem às 11:15
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
Ontem às 11:24
Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve
Novelas
Ontem às 10:56
Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»
Dois às 10
Ontem às 10:20
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»
Big Brother
Há 1h e 48min
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 22:12
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Big Brother
Há 1h e 0min
Cláudio Ramos sobre a expulsão de Bruno de Carvalho: «Claramente, deu um pontapé ao Afonso!»
Dois às 10
Há 8 min
Cristina Ferreira sobre a expulsão de Bruno de Carvalho: «Os pezinhos do Afonso não se mexeram!»
Dois às 10
Há 9 min
Mariana - 12 de agosto de 2025
Mariana
Hoje às 01:40
Episódio 7 - A traição
Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 00:55
Big Brother Verão - Extra - 12 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Lucrécia: «Onde é que está o Xavier?»
Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece
Novelas
10 ago, 09:02
Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay
Novelas
Ontem às 10:20
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»
Novelas
Ontem às 12:45
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível
Novelas
Ontem às 12:57
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico
Novelas
10 ago, 17:14