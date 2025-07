A Fazenda: Eva ajuda Zuri e Talu

Há 1h e 22min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Leonor (Dalila Carmo) que Júlia (Kelly Bailey) decidiu voltar para Lisboa, indo regressar com ela, Miro (Pedro Hossi) e Alba (São José Correia), que também estão de partida. Eva recebe chamada de Joel para ajudá-la na fuga de Alex (Rodrigo Tomás). Talu (Evandro Gomes) pede a Eva que veja se está tudo bem com o burro, que aparenta estar doente. Eva diz a Talu e Zuri (Madalena Aragão) que o burro está doente, mas vai ficar bem tomando um antibiótico. Eva liga para Joel a dizer estar a caminho. Talu ouve com ar enciumado.