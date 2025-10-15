Em «A Fazenda», Talu (Evandro Gomes) , a vigiar Joel (João Jesus) com Miro (Pedro Hossi), Miguel (Diogo Infante) e Ary (Isaac Alfaiate) , rejeita a chamada de Zuri (Madalena Aragão). Joel volta a meter Eva no carro, com esta a dizer que ele está a fazer mal em esquecer a pessoa afável que era antes. Joel é apanhado, olhando com ódio para Talu a abraçar Eva. Svetlana chega com Fausto e os seus capangas para se vingar de Miro. Joel aproveita para fugir. Miro diz a Svetlana (Sónia Balacó) que foi Fausto que a enganou e não ele, dando-lhe dinheiro falso. Svetlana prende Fausto e deixa Miro liberto de acusações.
A Fazenda: Eva enfrenta Joel antes de ser salva por Talu num momento de cortar a respiração
Há 1h e 0min