A Fazenda: Eva fica a tremer com mensagem sobre Duarte

Há 1h e 6min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) diz a Joel (João Jesus) achar que ele anda tenso, com este a assentir ser a apreensão de ir ser julgado pela fuga de Alex (Rodrigo Tomás). Eva recebe mensagem anónima a ameaçar contar a verdade sobre Duarte (Cláudio de Castro), ficando muito aflita. Becas (Rita Loureiro) guarda o telefone com que enviou a mensagem a Eva e sai do quarto. Eva diz receosa a Joel que só pode ter sido Lukenia (Rita Cruz) a mandar-lhe aquela mensagem. Sai disparada a dizer não aguentar mais aquela chantagem. Joel e Becas trocam um olhar.