A Fazenda: Fez-se justiça e Eduardo é um homem livre

Há 1h e 50min

Em «A Fazenda», Vânia (Maya Booth) olha tensa para Chaves a dizer-lhe que ela está em apuros por terem apanhado o cúmplice dela que meteu a droga no carro de Eduardo (Diogo Amaral) para o tramar. Eduardo sorri feliz por Mafalda (Inês Aguiar) lhe dizer que ele vai ser libertado por terem provado que foi Vânia quem o tentou tramar com a história da droga no carro. Vânia passa com Chaves, olhando furiosa para Eduardo. Eduardo chega a casa, confirmando a Jessica (Camy Ribau) que Vânia foi presa. Eduardo promete a Jessica fazer tudo para que ela seja feliz. Abraçam-se emocionados.