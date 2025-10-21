A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

Há 44 min

Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Pardal) olha embevecido para Eva (Margarida Corceiro), que finalmente está livre e bem com Talu (Evandro Gomes). Gaspar fala apreensivo com Januário (Hoji Fortuna) de cada vez terem menos comida para o gado por causa da seca. Começa subitamente a chover torrencialmente, todos sorriem felizes e aliviados. Leonor (Dalila Carmo) vem ter com Gaspar, abraçando-o enquanto confirma que as três filhas encontraram a felicidade por terem conseguido ficar com quem amam, Eva com Talu, Júlia (Kelly Bailey) com Ary (Isaac Alfaiate), e Mafalda (Inês Aguiar) com Eduardo (Diogo Amaral). Gaspar e Leonor afastam-se a cavalo, juntos e apaixonados para todo o sempre.