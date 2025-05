Há 3h e 56min

Em «A Fazenda», Weza (Cláudia Semedo) e Daniela (Soraia Tavares) mostram a Eva (Margarida Corceiro) e Gaspar (Nuno Lopes) um caixote do lixo com papéis recentemente queimados por Samuel no quarto deste. Todos se entreolham intrigados. Gaspar vê intrigado uma fotografia sua dentro do caixote dos papéis queimados. Recebe chamada de Talu (Evandro Gomes) a contar que Samuel foi apanhado pela polícia.