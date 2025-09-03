Em «A Fazenda», Gaspar (Nuno Lopes) vem ter com Zuri (Madalena Aragão) ja dizer-lhe que Talu (Evandro Gomes) disse a verdade quando lhe prometeu não a abandonar, apesar de estar com Eva (Margarida Corceiro), e ela pode voltar para a lavra se quiser, alertando-a que Lukenia não é de confiança. Lukenia irrompe pelo quarto a criticar Gaspar por querer influenciar Zuri contra ela. Becas (Rita Loureiro) interrompe-os a contar aflita que Joel (João Jesus) foi preso.
A Fazenda: Gaspar faz promessa sentida a Zuri
Há 1h e 27min