A Fazenda: Gustavo faz graves acusações a Joel

Há 29 min

Em «A Fazenda», Becas (Rita Loureiro) chega com Joel (João Jesus) ao escritório, dizendo-lhe para ir andando para a sala de reuniões enquanto vai chamar a advogada para tratarem da regularização dele ser seu filho. Gustavo (Nuno Pardal) acusa Joel de querer aproveitar-se de Becas, com Joel a ripostar irritado que isso foi o que ele andou a fazer durante muitos anos com a sua mãe. Olham-se em despique, entrando Becas com a advogada em seguida.