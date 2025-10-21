Em «A Fazenda», Gustavo (Nuno Pardal) conta a Esmeralda (Julie Sergeant) as novidades, dizendo que Eva vai ficar a viver em Angola com Leonor (Dalila Carmo) e Gaspar (Nuno Lopes), e que este acabou por só ficar com a fazenda por Lukenia (Rita Cruz) ter posto a salvo tudo o que lhe roubou. Gustavo conta também que Joel (João Jesus) está a preparar-se para ficar com Nadir (Sharam Diniz), demonstrando só pensar em dinheiro. Gustavo finaliza dizendo que Mafalda (Inês Aguiar) ficou com Eduardo. Svetlana (Sónia Balacó) chega, beijando Gustavo, que é agora seu namorado.
A Fazenda: Joel torna-se diretor da empresa e namorado de Nadir
Há 46 min