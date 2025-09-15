Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Fazenda: Júlia quer abortar, mas não tem dinheiro

Há 1h e 19min
A Fazenda: Júlia quer abortar, mas não tem dinheiro - TVI

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey) e Leonor (Dalila Carmo) estão em consulta com Carolina, a médica da clínica, que avisa Júlia que só poderá interromper a sua gravidez através de cirurgia, e já não vai a tempo de recorrer aos serviços do estado, tendo de ter dinheiro para a operação. Leonor e Júlia olham-se apreensivas. Leonor e Júlia pensam preocupadas como agora vão fazer para terem dinheiro para a operação. Miguel (Diogo Infante) chega a perguntar se precisam de ajuda. Ambas o olham hesitantes.

