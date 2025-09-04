Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
A Fazenda: Leonor deixa Gaspar para trás para salvar Miguel

Ontem às 22:25
Episódio 200.

Da televisão aos encontros secretos. Já sabemos como começou o romance de Catarina Furtado e Carlão

V+ TVI
3 set, 13:03
Ameaças e tentativa de agressão: Diana Pereira reage às acusações da atual namorada do ex-marido, Tiago Monteiro

V+ TVI
Ontem às 17:01
Já há um “herdeiro” de Manuel Luís Goucha na TVI? «É um homem com uma carreira de peso»

V+ TVI
3 set, 17:22
Big Brother
Ontem às 16:49
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente

Big Brother
Ontem às 16:49
Última hora: Pai do menino resgatado dos escombros do Elevador da Glória afinal está vivo

Dois às 10
Há 2h e 13min
Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Dois às 10
Há 3h e 26min

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

Dois às 10
Ontem às 17:32

Big Brother Verão: Jéssica Vieira e Catarina Miranda vencem votação e têm jantar... constrangedor?

Big Brother
Ontem às 22:47

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Dois às 10
Ontem às 16:08

Última hora: pai da criança de 3 anos sobrevive à tragédia no Elevador da Glória

CNN Hoje
Há 2h e 20min

A Protegida: Sem medos, Anita coloca Hector no lugar

A Protegida
Ontem às 23:25

«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo

Big Brother
Ontem às 15:56

Dupla de costas voltadas? «Não fales mais para mim»: Afonso Leitão não perdoa Catarina Miranda

Big Brother
Há 3h e 6min

Big Brother - Especial - 4 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
Cláudio Ramos dá notícia de última hora: «O impensável aconteceu»

Dois às 10
Há 25 min

Carina Frias recorda combate aos incêndios: «As pessoas dormiam na serra, caso voltasse a reacender»

Dois às 10
Há 26 min

Tiago Rodrigues viu arder a quinta da família nos incêndios de agosto. A poucos metros das chamas, foi assim que se salvou

Dois às 10
Há 33 min

Ex-concorrentes do Big Brother recordam pânico e horror durante os incêndios de agosto

Dois às 10
Há 51 min

Férias com ou sem filhos? «Os pais ficam mais cansados do que a trabalhar»

Dois às 10
Há 1h e 22min

«Sou o Goucha!»: Cláudio Ramos tenta enganar criança e a reação é hilariante

Dois às 10
Há 1h e 29min
Vem aí em «A Fazenda»: Talu acaba a relação com Eva para casar com Zuri

Novelas
Ontem às 09:21

Vem aí em «A Protegida»: Hector faz maldade à própria mãe

Novelas
Ontem às 09:53

Atriz da TVI denuncia fraude, que a pode prejudicar: «Nunca na vida... Nem que me pagassem»

Novelas
Ontem às 09:50

Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Novelas
Ontem às 11:18

Poucos sabem, mas Pepê Rapazote não é o verdadeiro nome deste ator. Surpreenda-se

Novelas
Ontem às 11:23

Vem aí em «A Fazenda»: Eva fica chocada ao saber que vai responder em tribunal por tentativa de homicídio

Novelas
Ontem às 08:40
