A Fazenda: Lukenia confessa tudo, é encurralada e foge com Laura sob ameaça de morte

Há 51 min
Em «A Fazenda», Lukenia  (Rita Cruz), pensando estar sozinha com Laura, admite os seus crimes, tendo tramado Eva (Margarida Corceiro) com o vídeo. Gaspar (Nuno Lopes), Ivandro (Jorge Rizotti) e Januário surgem de armas apontadas a Lukenia a dizer-lhe para se render. Lukenia agarra Laura rapidamente. Januário  (Hoji Fortuna) assume a Lukenia que ela sempre foi a mulher da sua vida, apelando-a a desistir. Lukenia hesita, mas logo se recompõe e foge no jipe com Laura como refém. Januário diz ter posto um localizador no jipe de Lukenia.

