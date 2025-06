Há 20 min

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) apresenta Gustavo (Nuno Pardal) a Manuel (Ângelo Torres) como novo consultor do grupo, trocando um olhar de despique com ele. Manuel e Alba (São José Correia) dizem a Lukenia (Rita Cruz) que ela levantou dinheiro da empresa sem avisar, não podendo agir dessa forma. Lukenia avisa que necessitou do dinheiro para montar um cabeleireiro.