A Fazenda: Lukenia sente-se mal e cai nos braços de Gaspar

Há 2h e 34min

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) segue tensa e acossada para a escola. Januário (Hoji Fortuna), Ivandro (Vitor Hugo) e Weza (Cláudia Semedo) observam-na, com a última a dizer estar convicta que é desta que a irmã é apanhada. Gaspar (Nuno Lopes) diz a Lukenia que lhe deixa ficar com tudo que era seu se ela devolver o vídeo de Eva. Lukenia recusa, dizendo nunca ir permitir que Talu (Evandro Gomes) e Eva (Margarida Corceiro) fiquem juntos. Lukenia começa a sentir-se mal, caindo desmaiada no chão.