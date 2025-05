A Fazenda: Mafalda descobre a verdadeira razão de Eva ter fugido do casamento

Há 3h e 46min

Em «A Fazenda», Mafalda (Inês Aguiar) ouve estarrecida Eva (Margarida Corceiro) a contar-lhe que empurrou Duarte (Cláudio de Castro) para o rio para proteger Júlia (Kelly Bailey), tendo sido plantadas por Joel (João Jesus) todas as informações de Duarte estar vivo, sendo o mais provável que ele tenha morrido, e Lukenia (Rita Cruz), que filmou tudo, obrigou-a a desistir do casamento com Talu (Evandro Gomes). Eva lastima-se a Mafalda que Miguel sabia de tudo e ficou do lado de Lukenia contra ela. Mafalda diz ter de descobrir o que Miguel esconde da sua ligação a Lukenia.