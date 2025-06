A Fazenda: Miguel e Daniela cedem ao desejo

Há 1h e 6min

Em «A Fazenda», Miguel (Diogo Infante) e Daniela (Soraia Tavares) beijam-se com avidez, separando-se de imediato quando ouvem Lukenia a falar com Gustavo (Nuno Pardal) na sala.

Lukenia vê espantada Daniela a sair do escritório com Miguel, que disfarça de pronto que foi ele que a chamou. Gustavo avisa Miguel para ter cuidado com Lukenia.