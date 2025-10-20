Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
A Fazenda: Miguel morre nos braços de Eva

Há 1h e 44min
A Fazenda: Miguel morre nos braços de Eva - TVI

Em «A Fazenda», Vemos Miguel (Diogo Infante) na festa a circular discretamente entre as pessoas. Gaspar (Nuno Lopes) olha embevecido para Eva, ficando surpreso por Zulmira (Helena Isabel) lhe dizer que já tinha percebido que ela é sua filha. Manuel (Ângelo Torres) chega alarmado com Nadir (Sharam Diniz) a dizer que afinal Lukenia (Rita Cruz) continua por Angola. Vemos Lukenia a apontar a sua arma a Eva e a disparar. Miguel mete-se à frente, salvando Eva. Gaspar agarra Lukenia, que o olha com ódio. Miguel pede desculpa a Eva, morrendo de seguida. Eva olha-o desolada. 

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 2h e 42min

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Secret Story
Há 3h e 40min

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Secret Story
Ontem às 16:06

Mal saiu do «Secret Story», Joana assistiu a um momento que nunca pensou ver: «Não estava nada à espera»

Dois às 10
Ontem às 13:59

Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025

Secret Story
19 out, 21:30

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

Secret Story
Há 3h e 7min

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

Secret Story
Há 3h e 1min

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

Secret Story
Há 3h e 13min
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Há 43 min

A Fazenda: Joel torna-se diretor da empresa e namorado de Nadir

A Fazenda
Há 49 min

A Fazenda: Júlia reata o casamento com Ary e vão adotar Lili

A Fazenda
Há 53 min

A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações

A Fazenda
Há 1h e 9min

A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico 

A Fazenda
Há 1h e 13min

A Fazenda: Mafalda e Eduardo fazem as pazes

A Fazenda
Há 1h e 36min
Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 2h e 42min

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Novelas
Ontem às 15:17

«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

Novelas
Ontem às 17:03

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Há 2h e 31min

