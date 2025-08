Há 1h e 16min

Em «A Fazenda», Esmeralda (Julie Sergeant) concorda com Miro (Pedro Hossi) saber que um dia o negócio do jogo no bar acaba por irem mais cedo ou mais tarde ser apanhadas pela polícia, não sabendo como se livrar daquele problema. Miro propõe ajudá-la se ela em troca lhe der metade do D-Lícia.