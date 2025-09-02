Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Fazenda: Nadir ajuda Joel em plena fuga

Ontem às 22:30
A Fazenda: Nadir ajuda Joel em plena fuga - TVI

Episódio 198.

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
1 set, 13:23
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
2
01:26

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Há 3h e 10min
3

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23
4

Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina

V+ TVI
Ontem às 16:37
5

Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»

Novelas
1 set, 12:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

Big Brother
Ontem às 19:54

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Dois às 10
Há 2h e 29min

Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é

V+ TVI
Ontem às 16:14

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Big Brother
Ontem às 19:16

Reconhece estes meninos? São irmãos e ambos muito famosos... Mas por diferentes razões

V+ TVI
Ontem às 17:23

Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda

Novelas
Há 2h e 32min

TVI PLAYER

Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz

Big Brother
Há 3h e 10min

Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram

Big Brother
Ontem às 17:07

A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si

Big Brother
Ontem às 22:51

Cristina Ferreira 'chocada' com revelação de Susana Dias Ramos

Dois às 10
Há 1h e 8min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Sabia que o 'pico sexual' do homem e da mulher acontecem em idades muito diferentes? Susana Dias Ramos explica

Dois às 10
Há 26 min

Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender

Dois às 10
Há 29 min

30 anos depois, o vestido da mãe ganha um novo final feliz no casamento da filha

Dois às 10
Há 44 min

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentam falar com sul coreano e o momento torna-se hilariante

Dois às 10
Há 54 min

Cristina Ferreira 'chocada' com revelação de Susana Dias Ramos

Dois às 10
Há 1h e 8min

Do amor à desilusão: Mafalda percebeu que era a outra e preparou a sua vingança

Dois às 10
Há 1h e 9min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Novelas
Ontem às 10:17

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Novelas
Ontem às 09:59

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Ontem às 10:10

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Novelas
Ontem às 10:51

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

Novelas
Ontem às 09:55

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Novelas
Ontem às 09:30
IOL Footer MIN