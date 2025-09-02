TVI PLAYER
A Fazenda: Nadir ajuda Joel em plena fuga
Ontem às 22:30
Episódio 198.
Mais Vistos
Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos
Novelas
1 set, 13:23
1
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea
Novelas
26 ago, 14:18
2
01:26
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Há 3h e 10min
3
Jornalista da TVI foi mãe pela primeira vez. E o bebé tem nome de menino e de menina
V+ TVI
Ontem às 16:37
5
Noivo de Maria Botelho Moniz aposta em novo projeto na televisão: «História de sacrifício, de suor»
Novelas
1 set, 12:00
6
EM DESTAQUE
Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto
Big Brother
Ontem às 19:54
Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»
Dois às 10
Há 2h e 29min
Conceição Queiroz tem namorado secreto e já dura há um ano. Saiba quem é
V+ TVI
Ontem às 16:14
Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa
Big Brother
Ontem às 19:16
Vem aí em «A Fazenda»: Ary deixa Júlia a gritar por ajuda
Novelas
Há 2h e 32min
TVI PLAYER
Catarina Miranda atira-se a Maria Botelho Moniz
Big Brother
Há 3h e 10min
Provocação? Afonso e Miranda 'esfregam' na cara de Jéssica a dinâmica íntima que protagonizaram
Big Brother
Ontem às 17:07
A Protegida: Há uma coisa que ainda ninguém sabe sobre o acidente de Teresa
A Protegida
Ontem às 23:30
Big Brother - Extra - 2 de setembro de 2025
Big Brother
Hoje às 00:15
«A Catarina Miranda não é uma mulher, é uma criançola»: Concorrente reage a quente a frase sobre si
Big Brother
Ontem às 22:51
A ACONTECER
Sabia que o 'pico sexual' do homem e da mulher acontecem em idades muito diferentes? Susana Dias Ramos explica
Dois às 10
Há 26 min
Quantas vezes por semana um casal deve ter relações sexuais? A resposta de Susana Dias Ramos pode surpreender
Dois às 10
Há 29 min
30 anos depois, o vestido da mãe ganha um novo final feliz no casamento da filha
Dois às 10
Há 44 min
Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentam falar com sul coreano e o momento torna-se hilariante
Dois às 10
Há 54 min
Cristina Ferreira 'chocada' com revelação de Susana Dias Ramos
Dois às 10
Há 1h e 8min
Do amor à desilusão: Mafalda percebeu que era a outra e preparou a sua vingança
Dois às 10
Há 1h e 9min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia
Novelas
Ontem às 10:17
Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo
Novelas
Ontem às 09:59
De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura
Novelas
Ontem às 10:10
Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»
Novelas
Ontem às 10:51
Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo
Novelas
Ontem às 09:55
Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?
Novelas
Ontem às 09:30