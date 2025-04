A Fazenda: O confronto emocionante e chocante de Alba e Leonor

Há 2h e 18min

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) recorda abalada a morte de Rita, questionando Leonor (Dalila Carmo) por que a trouxe ali. Leonor, dizendo à irmã que nunca esqueceu o que aconteceu, aponta-lhe uma arma. Miguel (Diogo Infante) conduz a toda a velocidade para casa, com Mafalda (Inês Aguiar) e Miro (Pedro Hossi) a seu lado. Todos vão muito preocupados. Leonor passa a arma a Alba a dizer estar nas mãos dela decidir se a mata ou a perdoa. Alba aponta de surpresa a arma à sua própria cabeça a dizer não querer fazer mal a mais ninguém. A polícia chega a casa de Miguel, que vem logo depois com Mafalda e Miro. Todos estacam em pânico ao ouvirem um tiro. Chegam apressados, deparando-se com Leonor e Alba a chorarem abraçadas uma à outra.