A Fazenda: O momento em que Talu e Zuri se tornam marido e mulher

Há 33 min

Em «A Fazenda», a sala está preparada para o casamento, com Lukenia (Rita Cruz) a cumprimentar majestática os convidados, tendo Talu (Evandro Gomes) e Januário (Hoji Fortuna) a seu lado. Ivandro (Vitor Hugo) olha incrédulo para Daniela (Soraia Tavares) a dizer-lhe que Lukenia lhe vai dar metade da fazenda como prenda do seu futuro casamento com Ary (Isaac Alfaiate). Weza (Cláudia Semedo) diz a Zulmira (Helena Isabel) que aquela história de Ary e Daniela estarem noivos não é verdadeira. Zuri entra e a Notária dá início à cerimónia. Talu beija Zuri (Madalena Aragão), mas sem denotar qualquer centelha de paixão por ela.