Em «A Fazenda», Joel e Ivandro (Pedro Hossi) ficam preocupados por Eva (Margarida Corceiro) contar que Alba já está a par dos planos deles para apanharem Gustavo, mas Eva assevera-lhes que a tia vai ficar do lado deles. Talu (Evandro Gomes) vem a entrar com Zuri (Madalena Aragão) para falarem com Zulmira, trocando um olhar surpreso com Eva por a ver ali.