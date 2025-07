A Fazenda: Polícia persegue Alex

Há 2h e 25min

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) e Eva (Margarida Corceiro) vão a caminho do Cuvango com Alex (Rodrigo Tomás), que está na caixa do jipe coberto com um oleado. São parados pela polícia e Joel é multado por ir em excesso de velocidade. Alex não aguenta a pressão e foge. Os polícias vão atrás dele.