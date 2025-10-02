TVI PLAYER
A Fazenda: Revelado segredo que Becas tem tentado esconder
Ontem às 22:30
Episódio 220.
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
V+ TVI
Ontem às 16:44
2
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
4
01:25
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
Secret Story
Ontem às 22:19
5
01:43
"Corno manso": Após ver Dylan aos beijos com Vera, Mariana diz tudo sem filtros
Secret Story
Ontem às 22:42
6
Secret Story 9: Liliana, noiva de Zé, assume sentimentos por Fábio – «Não consigo controlar o que sinto»
Secret Story
Ontem às 17:26
Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida
Dois às 10
Ontem às 17:00
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Há 2h e 7min
Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro
Dois às 10
Ontem às 16:15
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Há 2h e 50min
Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Ontem às 10:04
A Fazenda: Revelado segredo que Becas tem tentado esconder
A Fazenda
Ontem às 22:30
Dois às 10 - Romana recorda como terminou casamento após apaixonar-se num reality show
Dois às 10
Ontem às 09:50
Animal exótico deixa Cristina Ferreira em pânico em direto
Dois às 10
Há 26 min
Operador de câmera da TVI é derrubado por lama durante reportagem. Veja o vídeo
Dois às 10
Há 35 min
João Patrício revela tudo sobre o novo programa da TVI, «Momento Certo»
Dois às 10
Há 36 min
Acontecimento no «Secret Story 9» deixa comentadores boquiabertos: «Fiquei chocada»
Dois às 10
Há 42 min
Gonçalo Quinaz faz comentário sobre concorrente do «Secret Story 9»: «Não sei se devo dizer»
Dois às 10
Há 42 min
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
Dois às 10
Há 43 min
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Há 23 min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Há 2h e 7min
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Há 1h e 36min