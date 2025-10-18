Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) aceita falar com Joel (João Jesus) e tenta esclarecer tudo o que aconteceu entre os dois. Eva mostra-se magoada com o passadomm o rapto e a manipulação. Joel reconhece os erros e admite que perdeu o controlo quando descobriu a traição dela e de Talu. Eva revela que vai para Angola, decidido a recomeçar a vida, e Joel aceita que precisam de seguir caminhos diferentes, encerrando de vez o capítulo que os uniu.
A Fazenda: Será este o fim da história de Eva e Joel?
Ontem às 22:30