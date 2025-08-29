Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) tenta refutar a Talu (Evandro Gomes) que chantageou Eva (Margarida Corceiro) para que ela não se casasse com ele, negando ter esse dito vídeo dela a empurrar Duarte (Cláudio de Castro) para o rio. Talu diz-lhe furioso para parar de mentir, dizendo-lhe que ela destruiu a única coisa boa que tinha na vida, o amor que tem por Eva, e preferia que ela nunca tivesse sido sua mãe. Sai resoluto, deixando Lukenia abalada.
A Fazenda: Talu deixa Lukenia de rastos: «Eu preferia não ser teu filho»
Há 37 min