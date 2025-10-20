TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui
A Fazenda: Último episódio
Ontem às 23:15
Episódio 234.
Mais Vistos
06:01
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 3h e 44min
1
Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story
Secret Story
Há 3h e 41min
2
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias
Secret Story
26 set, 09:05
3
Vera foi expulsa do «Secret Story»
Dois às 10
Há 3h e 45min
4
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan
Novelas
Ontem às 11:03
5
É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil
Novelas
4 mar, 11:13
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Após ser expulsa do «Secret Story», Vera espanta todos ao revelar o seu segredo
Dois às 10
Há 3h e 31min
Inês Aires Pereira assume reconciliação com o ex-companheiro
Novelas
Hoje às 10:07
Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»
Secret Story
Hoje às 11:20
Marido de influencer recorda os últimos momentos da mulher com o filho recém-nascido antes de morrer por «complicação rara» no parto
V+ TVI
Há 3h e 47min
Vera foi expulsa do «Secret Story», mas ainda há uma grande revelação a fazer
Dois às 10
Ontem às 22:34
Vera expõe conversa secreta com Inês: «Chegou a comentar comigo que ia pôr término à relação dela»
Dois às 10
Há 2h e 32min
TVI PLAYER
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 38min
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 3h e 44min
Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Bruna arrasa relação de Fabio e Liliana: «Está-se a preparar para te dar um chuto...»
Secret Story
Há 1h e 20min
Vera assiste aos memes que se fizeram de si. Veja a reação da ex-concorrente
Dois às 10
Há 3h e 47min
Bruna critica Liliana por ter aceite pedido de casamento de Zé
Secret Story
Há 1h e 20min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais
Dois às 10
Há 41 min
TVI - Em cima da hora - 21 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 44min
TVI Jornal - 21 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 46min
Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 38min
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
Dois às 10
Há 3h e 44min
Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»
Dois às 10
Há 3h e 47min
Mais
NOVELAS
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão
Novelas
Hoje às 11:17
Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro
Novelas
Ontem às 23:33
Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho
Novelas
Hoje às 09:47
Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira
Novelas
Ontem às 16:49
Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu
Terra Forte
Ontem às 22:48
A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre
A Fazenda
Hoje às 00:36