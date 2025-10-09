A Fazenda: Weza perde a cabeça com Lukenia e dá-lhe um estalo

Em «A Fazenda», Lukenia (Rita Cruz) contém a sua fúria a olhar para Januário (Hoji Fortuna), Weza (Cláudia Semedo) e Lucas a chegarem carregados de coisas para se mudarem lá para casa. Lukenia tenta impedir aquela mudança, mas Weza vinca não ir deixar que Daniela (Soraia Tavares) fique à mercê dela. Lukenia riposta que se quisesse lhe roubava Januário e Weza atira-se a ela, ficando ambas a lutarem descontroladas. Januário e Talu (Evandro Gomes) separam-nas.
Há 34 min