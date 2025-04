Há 4 min

Em «A Fazenda», Weza (Cláudia Semedo) fica desapontada por Januário (Hoji Fortuna) contar que Samuel está com Júlia, com Januário a dizer-lhe que sempre disse que ele não era para Daniela (Soraia Tavares). Januário insiste com Weza para o deixar provar que podem voltar a ser felizes juntos. Weza acaba por ceder. Ary vai dançar com Daniela para provocar Júlia, que não se fica e faz o mesmo com Samuel.