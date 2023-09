A filha de Ana confessou ter sofrido agressões sexuais em casa do pai: «Vinha apática de casa dele»

Há 55 min

No «Goucha», Ana Bizarro admite que no início a filha não dizia o que estava a sofrer em casa do progenitor, foi necessária ajuda de um psiquiatra para convencer a menina a revelar os crimes que tinha sido vítima.