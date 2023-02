A filha de Antónia foi assassinada: «Foi violada. Havia ADN no cabo que lhe apertava o pescoço»

13 fev, 17:02

No «Goucha», Antónia Pinela recorda os detalhes da cena do crime que a filha foi encontrada. Fala do homem que terá sido detido, e mais tarde libertado, pela morte da jovem de 29 anos.