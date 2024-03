Há 49 min

Em «Cacau», Filó (Sofia Nicholson) e Quim (Paulo Calatré) defendem-se a Justino (António Capelo) que decidiram ficar com Cacau com o receio que tinham de Simone lhe fazer mal se soubesse da sua existência. Olham tensos para Justino a questioná-los onde está então a filha que eles iam ter nessa altura, visto Cacau ser sua filha com Chiquinha (Bruna Alvim). Sal está escondida a ouvir tudo.