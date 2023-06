Há 1h e 23min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) vem ter com Simão (Pedro Sousa) ao atelier, criticando-o irritada por ainda não ter percebido que a história do bilhete para as crianças para tirarem fotografias com as mães foi um engano. Zezé (Catarina Siqueira) entra e beija triunfalmente Simão na boca.