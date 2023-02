Há 3h e 40min

Em «Festa é Festa», os três casais já estão no Carnaval de Torres Vedras, todos vestidos a preceito. Tomé (Pedro Teixeira) e Fernando (Manuel Marques) estão entusiasmados por estarem ali e irem atuar, mas estão preocupados com as mulheres, pois elas ainda não aceitaram a ideia de estarem no carnaval de Torres Vedras, em vez de estarem no Carnaval do Rio.