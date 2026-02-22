A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

Há 1h e 32min

Na 33ª Gala de Aniversário TVI, José Eduardo Moniz surpreendeu ao apresentar a «TVI Por Si», a grande novidade da estação intimamente ligada ao apoio a causas sociais. O Diretor Geral revelou este novo projeto como um compromisso assumido da TVI com a sociedade, reforçando o papel do canal para além do entretenimento e da informação. Uma iniciativa que promete aproximar ainda mais a estação dos telespectadores, colocando as pessoas e as suas necessidades no centro da missão da TVI para os próximos anos.