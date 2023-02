Hoje às 12:12

No «Dois às 10», conhecemos a «nova» Cátia Durão, após a intervenção cirúrgica da equipa de Luísa Magalhães Ramos. A convidada é uma mulher marcada por uma vida de dor, pela traição do namorado e a perda do pai, a somar a uma gravidez que mudou o seu corpo.

Luísa Magalhães Ramos - Cirurgia Plástica

ERS: 155539

Licença: 20762/2021

https://www.lmrcirurgiaplastica.pt/