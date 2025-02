«A história da música deste país não se escreve sem o teu nome.» - Descubra de quem se trata!

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», Jorge Fernando foi surpreendido com uma mensagem especial da sua companheira, Fábia Rebordão, e das suas filhas. Fábia, que completa 50 anos de carreira, 40 anos de fado e 68 anos de vida, expressou o seu amor e admiração por Jorge, considerando-o uma das melhores pessoas que conhece. Maria Nunes, filha de Jorge Fernando, celebrou o pai como um excelente músico e ser humano. Maria Inês Nunes, filha de Jorge Fernando e Fábia Rebordão, também participou da surpresa, encantando o pai com a sua espontaneidade. Jorge Fernando, emocionado, expressou a sua gratidão pela surpresa e falou sobre as suas filhas como a sua fragilidade e fortaleza.

Saiba mais em TVI Player