A história de amor do General Ramalho Eanes e Manuela Eanes: «Eu diria que eles são um só»

Há 1h e 5min

A jornalista Fátima Campos Ferreira é a convidada especial do programa de Manuel Luís Goucha, onde apresenta, em exclusivo, o seu novo livro, “Ramalho Eanes, Palavra que Conta”. Esta obra, que retrata a vida e a carreira do General António Ramalho Eanes, representa um tributo a uma das figuras mais marcantes da história recente de Portugal.

Durante a entrevista, Fátima Campos Ferreira confessou a sua longa admiração pelo General Ramalho Eanes, figura que descreve como "um homem simples e de bem com o seu presente e passado". A jornalista partilhou que conheceu o General Eanes há muitos anos e que, desde então, manteve uma relação de respeito e proximidade com a família Eanes. "No livro, explico como surgiu a minha admiração pelo General Eanes", afirmou, revelando que o General, numa demonstração de humildade, lhe pediu que o tratasse apenas por "António".