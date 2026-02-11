A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abraço que parou o País

Ontem às 18:39

No «Momento Certo», depois de um quarto de século separada pelo trauma e pelo silêncio, a história de Beatriz teve o desfecho que Portugal ansiava. Após contactar o programa na esperança desesperada de obter respostas, Beatriz recebeu a notícia que mudaria a sua vida: o pai não só está vivo, como aceitou o desafio de a reencontrar.

O momento do reencontro foi o culminar de décadas de mágoa e histórias mal contadas. Ao ver o pai, o gelo de 25 anos de distância derreteu-se. O homem que outrora a expulsara e a menina que fugira em pânico deram lugar a dois adultos frente a frente com o passado. Entre lágrimas e a emoção que parou o País, o abraço finalmente aconteceu, provando que, apesar das cicatrizes e do tempo perdido, a procura de Beatriz pela verdade terminou com a paz de um final feliz.