A história de Tânia, a mulher que se tornou mãe sem dar à luz

Em «Momento Certo», conhecemos a história de Tânia, uma cuidadora nata. Mudou de casa, há pouco tempo, para estar perto

dos pais. Todos os dias ajuda a fazer a higiene pessoal da mãe, que sofre de esclerose múltipla há mais de 30 anos. Organiza as refeições, desde que o pai sofreu um enfarte. E leva-os aos

tratamentos sempre que necessário. Mas o principal papel desta mulher é o de mãe. Sim, mãe. Nunca teve filhos, mas a vida encarregou-se de a presentear com o melhor de todos: o Ruben. O sobrinho de Tânia. Quando ele tinha três anos, a mãe de Ruben pediu-lhe ajuda pois não tinha como cuidar dele. O pai de Ruben

já estava noutra relação e também não tinha uma vida fácil. Tânia não hesitou, arregaçou mangas e rapidamente assumiu o papel que melhor lhe assenta.