A história de uma das confeitarias mais conhecidas do Porto!

24 out, 10:06

No «Dois às 10», António conta como adquiriu o negócio da confeitaria e expressa o orgulho que tem pelo facto dos filhos darem seguimento ao negócio. Ouvimos ainda os filhos a explicarem que foi natural a sua entrada no negócio e que continuam a contar com a opinião dos pais para resolver os problemas que vão surgindo.