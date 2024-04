A história de várias pessoas que dizem ter sido curadas pelo curandeiro de Vila Real: «Ele fez a reza e eu fiquei bem»

Há 1h e 25min

No «Goucha», começamos por ouvir o testemunho de pessoas que dizem ter sido curadas por Delfim, o curandeiro de Vila Real. Depois, conhecemos Delfim Monteiro, o homem responsável por estas mesmas curas, que nos explica como é que começou esta sua jornada na espiritualidade. Delfim diz ser capaz de curar as dores do corpo e da alma, e explica como cura as pessoas com o auxílio de Nossa Sra. da Saúde.